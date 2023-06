Bari Pride, respinta l'autocandidatura di Manila Gorio al ruolo di madrina: "Inadeguata al ruolo"

"Nell’ambito della discussione rispetto alla scelta del ruolo di madrina del Bari Pride 2023, l’assemblea ha declinato l’autocandidatura della signora Manila Gorio in quanto ha valutato il suo profilo non rappresentativo delle istanze". Lo comunica il coordinamento Bari Pride in risposta alle accuse della candidata sindaco di Bari, la quale aveva dichiarato di essere stata estromessa dal ruolo di madrina per il Bari Pride per volontà di alcuni esponenti del Pd.

"Il Bari Pride è un coordinamento di organizzazioni per i diritti LGBTQIA+ del territorio barese. Lo spazio decisionale di cui si dota il coordinamento è l’assemblea, convocata pubblicamente. A fronte delle perplessità sollevate dall’assemblea nei riguardi della sua autocandidatura, la signora Manila Gorio ha ripetutamente violato gli spazi fisici e virtuali dell’assemblea attraverso comportamenti machisti e prevaricatori che hanno confermato l’inadeguatezza al ruolo - si legge in una nota del coordinamento Bari Pride - Siamo turbati dallo spregiudicato tentativo di personalizzazione di un processo collettivo, avvenuto tramite metodi che non appartengono in alcun modo al coordinamento e dichiarazioni di cui neghiamo categoricamente la veridicità. La comunità del Bari Pride continua a lavorare in queste ore per la realizzazione di una manifestazione tanto attesa, convinta dei valori e degli obiettivi che la animano".