Manovra di Bilancio della Regione Puglia, via libera della Commissione Consiliare

La Commissione bilancio del Consiglio regionale pugliese ha espresso parere favorevole circa il rendiconto del 2021 e la manovra economica di aggiustamento della spesa per il 2022. I consiglieri, riuniti oggi in seduta, hanno dato il via libera alla finanziaria della Regione.

Nel documento spiccano i 15 milioni di euro per ridurre i tempi delle liste di attesa in sanità, che si sono allungati in conseguenza delle misure di restrizione all’accesso nei presidi sanitari determinate dalla pandemia. Oltre 2 milioni e 600 mila euro copriranno gli assegni di cura Covid e i 'Progetti di Vita Indipendente' dedicati alla disabilità motoria. Ai 27 milioni di euro già disponibili, la previsione della Giunta regionale ha aggiunto ulteriori 3 milioni di euro per il sostengo ai canoni di locazione per i meno abbienti. Uno stanziamento di 500 mila euro è destinato a promuovere una prima sperimentazione di interventi a sostegno della realizzazione di lavori di pubblica utilità rivolti a lavoratori in cassa integrazione.

"Grazie a un bilancio che si conferma in salute, come ha certificato la Corte dei conti nell’ultimo giudizio di parifica e come riconosciutoci dall’agenzia di rating internazionale Moody’s - ha dichiarato il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese - possiamo disporre di risorse economiche per accrescere i servizi alla comunità pugliese".