Manutenzione della fogna bianca e dei sottopassi, il Comune di Bari approva i progetti

La giunta comunale ha approvato, nei giorni scorsi, due delibere relative alla manutenzione della rete di fogna bianca, degli impianti di irrigazione e degli impianti tecnologici dei sottopassi, garantendo il via libera ai progetti definitivi dei due contratti attuativi per il 2022, nell’ambito dell’accordo quadro triennale.

"Si tratta di due contratti attuativi per la manutenzione della fogna bianca, degli impianti di irrigazione e dei sistemi di pompaggio dei sottopassi che, quotando 500mila euro uno e 550mila euro l'altro, non coprono l’intero importo disponibile, della capienza di 1milione 600mila euro, per utilizzare il quale sigleremo ulteriori contratti attuativi - ha precisato l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - La formula dell'accordo quadro non prevede a monte un'indicazione degli interventi da realizzare, ma con la sottoscrizione dei contratti ci consente di disporre di un'impresa pronta ad effettuare, in questo caso, attività di manutenzione di tronchi fognari, pozzetti e caditoie esistenti e talvolta a realizzare anche piccoli interventi di implementazione della rete fognaria, come già accaduto. Di volta in volta i tecnici comunali, anche sulla base delle segnalazioni pervenute, valutano gli interventi a farsi e trasmettono i relativi ordinativi di lavoro all’impresa incaricata. Con le somme che residuano rispetto all’appalto annuale andiamo a realizzare poi nuovi tronchi di fognatura bianca sul territorio comunale".