Al via la manutenzione degli immobili comunali di Bari: "Interventi a Palazzo di Città e nelle sedi dei Municipi"

Questa mattina la Giunta di Bari ha approvato il progetto definitivo relativo al primo contratto attuativo, dell’importo di 500mila euro, nell’ambito dell’accordo quadro (1 milione e 800mila euro complessivi) dei lavori di manutenzione degli immobili comunali con destinazione non scolastica, sottoposti a vincolo della Sopraintendenza. L’accordo quadro è finalizzato a garantire da un lato il mantenimento e la conservazione delle componenti edili degli immobili comunali, dall’altro il funzionamento, l’efficienza e la conservazione degli impianti tecnologici esistenti (elettrico, di illuminazione, antintrusione, condizionamento, termico, antincendio, videosorveglianza, sollevamento e riserva idrica).

"Questo provvedimento, che interessa immobili di pregio del patrimonio comunale - ha commentato l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - ci mette nelle condizioni di poter effettuare interventi manutentivi di varia natura ogniqualvolta se ne presenti la necessità. Si tratta di un nuovo accordo quadro affidato a ditte specializzate, in grado di garantire l’efficacia degli interventi manutentivi in edifici sottoposti a vincolo della Soprintendenza, come ad esempio Palazzo di Città o le sedi di alcuni Municipi cittadini".