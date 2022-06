Manutenzione di pubblica illuminazione e impianti di segnalamento, ok al progetto biennale: appalto da quasi 3 milioni

Diventa biennale l'appalto per la manutenzione della pubblica illuminazione e degli impianti di segnalamento a Bari. Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, la giunta ha approvato nei giorni scorsi il progetto preliminare, che riguarda non solo gli impianti ordinari ma anche i segnalamenti nelle zone portuali e quelli relativi alle apparecchiature di volo in corrispondenza del ponte Adriatico.

Si tratta di un appalto biennale per il periodo 2023-24, dell’importo complessivo di € 2.750.000, che verrà inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche da approvare entro la fine del mese.

“Passiamo da un appalto annuale ad uno biennale - commenta Giuseppe Galasso - cosa che consentirà alle imprese aggiudicatarie di trovare un assetto organizzativo di maggior respiro temporale, introducendo un cambiamento valutato dai tecnici del quale valuteremo l’efficacia, anche a fronte della capillarità della rete di pubblica illuminazione cittadina che, lo ricordo, conta trentamila corpi illuminanti, di cui un terzo già interessati dagli interventi di sostituzione con la nuova tecnologia a led. Grazie ad un’ulteriore delibera approvata nella stessa seduta di giunta abbiamo anche destinato altre risorse, per un importo complessivo di 1 milione 500mila euro, all’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione cittadini nel triennio 2022-24, così da aumentare il numero dei corpi illuminanti sostituiti con altri che utilizzano la tecnologia a led, più sostenibile, più duratura e soggetta a minori manutenzioni”.