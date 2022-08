Un mappa per tracciare le associazioni dedicate ai minori: al via in Puglia il progetto 'DeMap'

Saranno raggruppate associazioni, movimenti, consulte, consigli comunali dei ragazzi, gruppi politici studenteschi e anche cooperative sociali che hanno supportato e prodotto esperienze significative all’interno della regione: è questo l'obiettivo di DeMap, la mappatura a cura dell’Ufficio del Garante dei Diritti del Minore, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Progetto Città per mettere in luce e valorizzare il protagonismo e le energie propositive dei minori e dei giovani adulti, il loro diritto di essere ascoltati ed avere parola su tutte le questioni che li riguardano.

La mappatura permetterà ai cittadini di conoscere quali sono le realtà, all’interno della propria comunità urbana, che si occupano dei diritti all’infanzia e di altre tematiche sensibili a ragazzi e giovani adulti. “È un progetto sperimentale – ha affermato il Garante regionale dei diritti del minore, Ludovico Abbaticchio – che vuole coinvolgere genitori, giovani e scuole, sviluppando il protagonismo propositivo del mondo giovanile che si basa sull’occupazione di spazi democratici. Speriamo che possa diventare una 'best practice', utilizzabile anche da altri enti”.

Da un punto di vista operativo, il progetto è già partito con l’individuazione degli stakeholders e la creazione di un dialogo con loro. A settembre sarà presentata la DeMap che costituirà un efficace strumento di aggancio e di supporto alle relazioni con le istituzioni, l’Ufficio del Garante dei Diritti del Minore, il Consiglio Regionale della Puglia ed i competenti Assessorati regionali, gli amministratori locali, le agenzie educative formali, non formali e informali del territorio regionale.

“A seguito di questa mappatura capiremo come diffonderla e renderla fruibile da tutti - ha spiegato Abbaticchio - Questa sarà importante per capire come la Puglia in particolare, oltre che la scuola e il mondo della famiglia, si

stiano muovendo nel sostegno dei minori”. Tra le tematiche alle quali si darà maggiore attenzione c’è l’educazione alla salute, alla quale sono legate numerose patologie che riguardano il vivere dei ragazzi, dall’anoressia e bulimia, alla tossicodipendenza.