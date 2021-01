Coronavirus, a Bari oltre 3mila casi accertati: l'area San Girolamo-Fesca-Stanic-San Paolo è la più colpita

A Bari sono oltre 3mila i positivi al Coronavirus, su un totale di oltre 4mila persone isolate in casa. È il dato che emerge dal report sulla diffusione del contagio pubblicato dal Comune di Bari, che fornisce un quadro dettagliato degli isolati nei diversi quartieri.

La situazione nei quartieri

La mappa che trovate in allegato mostra una divisione del contagio per cap, inglobando quindi in alcuni casi due quartieri che condividono il codice di avviamento postale. La zona più colpita (i dati sono aggiornati al 7 gennaio) è quella che riunisce i quartieri di San Girolamo, Fesca, Stanic e San Paolo, con ben 845 isolati, seguita da un altro ampio conglomerato territoriale, quello di San Giorgio-Torre a Mare-Japigia, con 562 isolati. Tanti gli isolamenti in proporzione all'estensione, invece, nel quartiere Libertà, che anche per la sua grande densità popolativa vede 492 persone in isolamento. Supera la soglia dei 400 casi anche l'area che comprende i quartieri Picone, Poggiofranco e una parte di Carbonara: sono 448 le persone in isolamento. L'area in cui si registrano meno casi è quella di Catino-Palese, con 135 persone in isolamento (una in meno rispetto a Santo Spirito).

Per quanto riguarda invece la classi di età dei contagi, notiamo che la fascia più colpita è quella tra i 50 e i 59 anni (51.797 abitanti interessati), seguita a pari merito dai ragazzi tra i 20 e i 29 anni e coloro che sono inclusi nel decennio 40-49 anni (entrambi con il 13,8 per cento dei contagi).

Gallery