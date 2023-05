Un elenco di enti e associazioni che operano nel 'terzo settore' a Bari: al via la mappatura dei servizi welfare in città

Un elenco qualificato di attori locali che operano nel settore del welfare cittadino al fine di mappare i servizi pubblici e privati di carattere sociale e socio-sanitario. È questo l'obiettivo dell'avviso pubblicato dal Comune di Bari che invita alla manifestazione d'interesse da parte degli enti di varia tipologia giuridica.

La mappatura dei servizi privati e pubblici, che sarà predisposta dall’assessorato al Welfare in collaborazione con il servizio di Segretariato sociale, è necessaria per essere a conoscenza delle risorse comunitarie fondamentali per la realizzazione di un welfare partecipato in città.

L'iniziativa, secondo l'amministrazione comunale, permetterà di fornire ai cittadini informazioni lineari rispetto ai servizi privati e pubblici presenti a Bari. La mappatura consentirà ai cittadini di accedere ai servizi in autonomia, anche senza mediazione istituzionale o degli sportelli di segretariato sociale, attraverso la consultazione di un elenco di servizi organizzato in modo accessibile e intuitivo per molteplici chiavi di acceso. Il progetto fornirà la possibilità agli operatori del Terzo settore di promuovere la creazione di reti per offrire servizi più articolati e competitivi, in grado di soddisfare i nuovi bisogni emergenti. Le attività permetteranno di costituire una rete con i partecipanti all’iniziativa in modo da garantire ai cittadini informazioni sulle iniziative e sugli eventi più rilevanti organizzati dall’assessorato al Welfare.

Della mappatura possono far parte tutte le realtà che erogano servizi pubblici e privati di carattere sociale e socio-sanitario nel territorio del Comune di Bari, quali organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali, fondazioni, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, enti religiosi, enti pubblici e patronati/Caf. Coloro che intendono partecipare possono compilare il form disponibile a questo link.

L’elenco dei servizi che si andrà a costituire in seguito all’istruttoria è in continuo aggiornamento e, pertanto, potrà essere implementato in qualsiasi momento mediante la compilazione del form, disponibile nell’area tematica 'Servizi alla persona' nell’apposita sezione dedicata, dove saranno pubblicati i servizi mappati inseriti in un data table consultabile per criteri di ricerca. I servizi rilevati nella mappatura saranno altresì pubblicati in un’apposita sezione dell’app “Bariaiuta” del Segretariato sociale. Eventuali informazioni sulla compilazione del form potranno essere richieste all’indirizzo mail segretariatosociale@comune.bari.it. Gli iscritti alla mappatura potranno in qualsiasi momento chiedere la cancellazione dalla stessa qualora non più interessati.