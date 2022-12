Duemila persone 'in cammino' contro la guerra: si svolgerà ad Altamura la Marcia nazionale per la Pace

La 55esima marcia nazionale per la pace si svolgerà, a partire dalle 15 del prossimo 31 dicembre, ad Altamura, in provincia di Bari. L'iniziativa, voluta dalla conferenza episcopale italiana e organizzata in collaborazione con associazioni e movimenti cattolici, torna in strada dopo i due anni di stop provocati dalla pandemia da coronavirus. Sono attesi duemila partecipanti.

Il titolo scelto per l'appuntamento, secondo quanto riporta l'agenzia Dire è 'Nessuno può salvarsi da solo' e prenderà il via dal carcere della città. Ogni tappa avrà un tema da affrontare: la ripartenza dopo il Covid, la cultura della cura, l'obiezione alla guerra e al nucleare e pane e pace. "Il rischio di far diventare questa guerra come qualcosa a cui siamo abituati e quindi normale, è un rischio che stiamo correndo tutti anche all'interno della comunità ecclesiale - ha dichiarato don Domenico Natale, direttore dell'ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro della diocesi di Altamura - non possiamo vivere in questi scenari con questa paura del futuro. La marcia è un modo per dire "basta alle armi, basta affidare la soluzione dei conflitti alle bombe. Bisogna cambiare strada. È un'altra la strada ed è la strada del dialogo, della riconciliazione e della concordia".

"È una marcia che vuole ancora una volta svegliare questa nostra umanità - ha sottolineato l'arcivescovo della diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti, monsignor Giovanni Ricchiuti - perché la guerra mette in gioco la nostra umanità e il nostro essere umani. Ben venga questo cammino affinché sia davvero l'eco del passo di Isaia che dice sono belli i piedi di coloro che annunciano buone notizie, notizie di pace".