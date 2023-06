Lo show di Marco Mengoni accende il Della Vittoria, stadio sold out per il concerto: "Grazie Bari"

Due ore di spettacolo, dense di musica ed emozioni. Marco Mengoni arriva a Bari e incanta il pubblico dello stadio Della Vittoria, sold out (come le altre tappe del tour in giro per l'Italia) per l'atteso concerto del cantante, vincitore dell'edizione 2023 del Festival di Sanremo con il brano 'Due vite'.

Tra le migliaia di fan accorsi per assistere al concerto, tanti sono stati quelli che hanno atteso per ore (in alcuni casi, sin dalla notte precedente) l'apertura dei cancelli accampati davanti al Della Vittoria. E Mengoni non ha deluso i suoi supporter, che ha poi ringraziato con un post su Twitter: "Grazie Bari", si legge nel messaggio accompagnato da una foto che immortala un momento dello show.

Il tour negli stadi di Marco Mengoni - sette tappe live, tutte sold out - si concluderà il prossimo 15 luglio al Circo Massimo di Roma.