Dalla Puglia una strategia per attrarre e valorizzare i talenti: al via il processo partecipativo di 'MareASinistra'

Si è aperto ieri, 20 agosto, il processo partecipativo, attraverso la piattaforma istituzionale PugliaPartecipa, tramite il quale condividere e arricchire il documento preliminare della strategia regionale #mareAsinistra, finalizzata ad attrarre talenti a livello internazionale, a tenere qui le sue energie migliori, valorizzandole, e a garantire ai pugliesi nel mondo, che hanno voglia di rientrare, tutte le opportunità per poterlo fare.

“mareAsinistra – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci – è una strategia finalizzata ad attrarre i migliori talenti creativi e tecnologici a livello internazionale, costruita intorno ai giovani, quali portatori di competenze, valori, energie e talento. L’obiettivo principale è attrarre studenti, nomadi digitali, startuppers, pugliesi di ritorno, nuovi investitori, top scientist, artisti in settori altamente innovativi richiamati nella Strategia Regionale di Specializzazione intelligente (S3). Per fare questo, ci siamo dotati di una strategia che per sua stessa natura e impianto metodologico è un documento dinamico pronto ad accogliere osservazioni, spunti e proposte da parte dei vari stakeholder tra cui studenti, ricercatori, università, istituzioni e fondi di investimento che ci auguriamo di coinvolgere numerosi”.

La strategia, il cui obiettivo primario è quello di portare o riportare valore in Puglia, si compone di cinque ambiti di intervento, tre primary activities, le persone, le imprese, il brand, e due support activities, il networking e il management.

La consultazione pubblica rimarrà aperta fino al 20 novembre 2023.