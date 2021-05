Il ministro Gelmini a Bari incontra Emiliano e Decaro: "La Puglia sarà protagonista della ripresa economica italiana"

"La Puglia rappresenta la terza tappa di un tour che mi portera' a visitare tutte le regioni italiane ma e' la prima regione del Sud che visito e che ritengo dovra' essere protagonista della rinascita del Paese": sono le parole del ministro degli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, in visita istituzionale, questo pomeriggio a Bari. La prima tappa è stata in Regione dove ha incontrato il governatore Michele Emiliano che ha incassato i ringraziamenti del ministro poiché "in questi pochi mesi di Governo - riporta l'agenzia Dire - non è mai mancato un confronto serrato sulle questioni che hanno riguardato la pandemia e credo che questo confronto si rafforzerà anche per il ruolo che ricopre all'interno della conferenza delle Regioni con il presidente Fedriga con cui Emiliano condivide la responsabilità di guidare un organismo al quale il Governo assegna grande rilevanza".

"Sono qui per ascoltare - ha aggiunto - e per contribuire a far arrivare la voce di questa Regione, di questa terra straordinaria e dalle enormi potenzialità a Roma. E per spiegare, ove servisse, le ragioni e le scelte del governo nazionale. La mia presenza qui è anche per significare la vicinanza dello Stato alla Puglia che è stata duramente colpita dalla seconda e terza ondata pandemica. Al primo settembre dello scorso anno in questa regione erano stati registrati poco più di 5mila casi; al 30 aprile siamo arrivati a 234mila casi e a quasi 6mila vittime. Come le altre regioni dell'estremita' della Penisola, la Puglia è ancora in zona arancione; abbiamo ancora un indice di occupazione delle terapie intensive superiore alla soglia critica e circa 200 casi ogni 100mila abitanti".

Per la titolare del dicastero degli Affari Regionali, "il Mezzogiorno è assolutamente centrale nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ed ha una doppia trasversalità: non solo rappresenta un'area verso cui il Piano guarda con particolare attenzione, ma certamente il Piano deve essere visto non come una sommatoria di numeri, investimenti ma come un'opportunità per dare centralità alle persone. E devono essere le persone ad animare e a vivere condividere e realizzare questo Piano. Il piano - rimarca Gelmini - riserva ai giovani ed alle donne un'attenzione particolare. L'Italia ha purtroppo questo primato che vorremmo abbandonare quanto prima: due milioni di giovani Neet (disoccupati che non studiano né cercano lavoro, ndr) ma sappiamo che ci sono tanti talenti, tante capacità, che cercano solo le opportunità per realizzare quelle competenze, quella fantasia, quella creatività che + una caratteristica di questa regione ma direi del nostro paese".

Emiliano: "Contributo sempre nitido da parte del ministro"

Il presidente Emiliano ha accolto Gelmini nella sede della Regione: "Si tratta di un incontro di lavoro che non manca di avere anche un significato di incoraggiamento reciproco, perché siamo in un momento nel quale anche il morale della squadra che sta giocando deve essere tenuto alto. Noi siamo a sostegno istituzionale ma anche emotivo del Governo, ti preghiamo di portare il nostro saluto al presente del Consiglio Draghi e a tutti i tuoi colleghi. Hai assicurato in questi mesi, in difficilissime riunioni con il ministro della Sanità, il collegamento e la reciproca comprensione, perché la tua esperienza ti consente di comprendere le difficoltà dei presidenti delle regioni. Quindi, anche come vicepresidente della Conferenza delle Regioni, colgo l'occasione per ringraziarti di questo tuo contributo sempre nitido" ha rimarcato Emiliano.

"Sulla questione di Genere - ha aggiunto , oggi abbiamo approvato una delibera che io considero storica, sull'Agenda di Genere. Tutte le azioni di governo della Regione Puglia verranno filtrate dagli obiettivi del PNRR e costituiranno un elemento fondamentale di riequilibrio. Inoltre la Giunta oggi ha già affrontato in termini di riequilibrio tra Nord e Sud la questione sanitaria. Noi siamo certi che tu e il tuo Governo farete in modo che i cosiddetti LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, diventeranno il metro e la misura della distribuzione dei finanziamenti in materia socio sanitaria con l'aiuto anche degli investimenti che verranno dal Recovery Plan. Questo significa che la Puglia si candida a diventare una regione ‘normale’. In realtà lo è già, noi non siamo commissariati, non abbiamo particolari problemi legati alla sanità, siamo in piano operativo, quindi l'ultima fase del riesame della nostra solidità finanziaria, e speriamo di poter soddisfare ogni esigenza" ha concluso Emiliano. Gelmini, dopo la visita in regione, ha effettuato un sopralluogo, assieme ad Emiliano, nell'ospedale Covid della Fiera del Levante.

Gallery