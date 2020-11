Ideate le mascherine per chi ama Molfetta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Lo skyline del porto su fondo nero, e il logo “I Love Molfetta”. Arrivano le mascherine studiate per chi ama Molfetta e la porta nel cuore ovunque e sempre. Le mascherine, che rispondono ai requisiti previsti dalle normative vigenti, si possono acquistare presso la farmacia Grillo, in via Sant’Angelo a Molfetta. Sono disponibili in due misure, M per le donne, L per gli uomini. Sono lavabili e riutilizzabili. Indossando la mascherina col cuore, una protezione personale, uno strumento indispensabile, vista l’emergenza sanitaria in corso, si potrà essere fashion e al tempo stesso si potrà dire forte e chiaro, anche con le labbra coperte, “I love Molfetta”. L'idea è dell'Associazione Oll Muvi, meglio conosciuta come I Love Molfetta, capitanati dal suo Presidente Roberto Pansini.