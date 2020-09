Massimo Temporelli in F***ing Genius book bike tour

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Un viaggio dal 20 settembre al 2 ottobre 2020 lungo oltre 1.300 km, di cui 950 in bicicletta e 350 in treno, da Milano alla Sicilia. Ben 13 le città toccate, 25 le tappe, oltre 50 gli ospiti tra interviste e dialoghi. Tra questi anche il commissario della Nazionale Italiana di Ciclismo Davide Cassani (in diretta social) e il Re Leone, Mario Cipollini, che affiancherà Massimo Temporelli durante un tratto (Prato-Firenze) del suo viaggio. Appuntamenti nei teatri, librerie e aziende. Massimo partirà da Milano (domenica 20 settembre) per toccare Bologna (21 settembre), Firenze (22 settembre), Vetralla-VT (23 settembre), Roma (24 settembre), Ruvo di Puglia (25 settembre), Conversano (26 settembre), Bitonto e Barletta (27 settembre), Bari (28 settembre), Taranto (29 settembre), Catanzaro (30 settembre) e Messina (2 ottobre). Lungo il tragitto Massimo presenterà il libro al pubblico alla sera, ma sulla strada – di giorno – incontrerà numerosi innovatori, scienziati e startupper del territorio (con tante sorprese...), raccontando un’Italia che vuole cambiare. Tutto il tour sarà sui suoi canali Instagram e Facebook. Sostenibilità e innovazione in sella alle due ruote Tra le motivazioni che hanno portato Massimo a buttarsi in questa avventura il suoantico amore per un mezzo tecnologico d' eccellenza, la bicicletta, unito al suo impegno nella diffusione della cultura della sostenibilità. Accanto a questo, il fascino di una sfida imprevedibile, faticosa ma ricca di emozioni: i tanti chilometri, il vento, la pioggia, le salite e le forature, davvero non sa cosa aspettarsi e se arriverà alla fine di questa sfida, perché non ha mai compiuto un'impresa del genere. Dal podcast da record al libro L’evoluzione dell’umanità è un processo costante e, al tempo stesso, un processo che ha subito improvvise accelerazioni, frutto del contesto, di tempi maturi ad accoglierle, certo. Ma anche frutto di rivoluzioni portate avanti da singoli individui. O, meglio, da grandissimi geni. Come è noto, però, per innovare e cambiare per sempre il corso della storia umana questi geni sono dovuti passare attraverso sfide, difficoltà, scetticismi, resistenze, tanto teoriche quanto, spesso, sociali. Così le loro vite non sono soltanto avvincenti ed epiche, ma sono anche un esempio da cui possiamo trarre ispirazione e, come fa Massimo Temporelli, delle regole che accomunano molti grandi innovatori: otto “regole del genio”. Con il giusto misto di rispetto, irriverenza e (tanto) divertimento, Massimo Temporelli, fisico, divulgatore e innovatore, ricostruisce le vite e le straordinarie idee degli ingegni che hanno cambiato la storia, da Marie Curie a Steve Jobs, da Leonardo da Vinci a Elon Musk, passando per Albert Einstein, Ada Lovelace, Isaac Newton e Charles Darwin, spiegando le loro intuizioni e raccontando la cultura scientifica, spesso trascurata in Italia. E le storie degli otto protagonisti sono inframmezzate da piccoli “lampi di genio”, episodi di illuminazioni improvvise, brevi e fulminanti come dei tecnologici racconti zen. F***ing Genius non è soltanto la storia di otto straordinari geni, ma un libro (tratto dall’omonimo podcast di Storielibere) che spera di offrire terreno fertile per la nascita di nuovi “fottuti geni” e, nel frattempo, di far crescere anche il genio che dorme dentro di noi. Massimo Temporelli è nato a Borgosesia (VC) nel 1973 ma vive a Milano. È un fisico e da 20 anni si occupa della diffusione della cultura scientifica e tecnologica e dell’innovazione. Lo fa nelle aule universitarie, sul web, nei musei, nell’editoria, in radio, in televisione, nelle aziende e nei FabLab. Il suo interesse non è solo tecnico e le sue attività si focalizzano sul rapporto tra uomo e tecnologia. È presidente e cofondatore di “The FabLab”. Nel 2017 è stato insignito del “Federico Faggin Innovation Award” per la Divulgazione Scientifica. I partner del progetto: Briko, HarperCollins, Millionaire, StorieLibere.fm, Sun-TIMES, Superstuff, TheFablab, Wired. LE 13 LOCALITÀ E GLI APPUNTAMENTI APERTI AL PUBBLICO (si raccomanda di prenotare in anticipo la propria presenza ai singoli appuntamenti – programma suscettibile di modifiche rispetto agli ospiti indicati) Milano, 20 settembre 2020, ore 17.30 – seguirà subito la partenza del Tour in bici! Festival Tramedautore, Piccolo Teatro Grassi, Lanza. Bologna, 21 settembre 2020, ore 18.00 Feltrinelli, Piazza Ravegnana - Dialogo con Federico Taddia (@fede.taddia) Firenze, 22 settembre, ore 18.15. ZAP (Zona Aromatica Protetta), In collaborazione con Il Libraccio. Dialogo con Patrizia Asproni Vetralla (VT), 23 settembre 2020, ore 19.00 Festival Monti Cimini Roma, 24 settembre 2020, ore 18.30. Libreria Tomo - Dialogo con Barbara Gasperini (@futuregasp) e Giovanni Muciaccia (tbc) (@giovannimuciaccia.official) Ruvo di Puglia, 25 settembre 2020, ore 19.30 Festival Rinascenze, presentazione de "Gli Ecoviaggi di Gulliver" con gli autori Chiara Cannito (@achira1975) e Marco Loiodice (@marco_b_loiodice) Conversano, 26 settembre 2020, ore 11.00 Festival LECTOR IN FABULA Bitonto, 27 settembre 2020, ore 11.00 Masseria Didattica - In collaborazione con Associazione Vitale Giordano. Barletta, 27 settembre 2020, ore 18.30 Mondadori - In collaborazione con l'associazione E- Makers - Dialogo con Nicolas Capasso (@nicolas_capasso) Bari, lunedì 28 settembre 2020 Libreria Feltrinelli - Dialogo con Nicola Parisi, FabLab PoliBa Taranto, 29 settembre 2020, ore 18.30 Libreria Ubik Catanzaro, 30 settembre 2020 ore 18.30 Libreria UBIK Catanzaro Lido - Dialogo con Massimo Sirelli, designer (@massimosirelli) Messina, 2 ottobre 2020, ore 17.00 Università di Messina - Dialogo con Giacomo Risitano (@gtr1980)