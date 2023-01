I segreti della 'green economy' svelati nel Politecnico: al via le iscrizioni per il Master in Pianificazione Ambientale

Un percorso didattico dedicato alla tutela e la valorizzazione del territorio, la gestione sostenibile delle risorse. È questo l'obiettivo del Master in 'Pianificazione Territoriale e Ambientale' del Politecnico di Bari che è giunto alle 19esima edizione.

Il Master, a numero chiuso e di durata annuale, ripartirà anche nel 2023. La scadenza per l'invio della candidatura di partecipazione è fissata per il prossimo 18 gennaio. Il percorso di studi, che avrà come responsabile scientifica la professoressa Angela Barbanente, coinvolgerà principalmente docenti del Politecnico. Le attività didattiche, erogate sia in modalità remota sia in presenza, saranno articolate in due pomeriggi alla settimana, di norma concordati con gli allievi e sono suddivise in due semestri.

È previsto anche uno stage facoltativo. Il corso è aperto a candidati provvisti di qualsiasi laurea specialistica, magistrale o laurea vecchio ordinamento. I candidati laureandi possono essere ammessi 'con riserva' a frequentare il Master, a condizione che comunichino tempestivamente l’avvenuto conseguimento della laurea richiesta. Non sono previsti limiti di età e cittadinanza. È prevista una selezione basata su una valutazione curriculare ed un colloquio attitudinale.

Il percorso formativo è compatibile con l'erogazione delle Borse di Studio della Regione Puglia, nell’ambito del progetto 'Pass Laureati, voucher per la formazione post-universitaria'. Sono previste inoltre, borse di studio del Ministero della Pubblica Amministrazione.

Le figure formate dal master svilupperanno competenze nel campo della mobilità sostenibile, della riqualificazione e rigenerazione delle aree degradate, del risanamento ambientale, della realizzazione di soluzioni di riorganizzazione urbana coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile. Il bando completo del concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Bari, a questo link.