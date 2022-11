Master in Economia circolare, nel Politecnico di Bari consegnati i diplomi ai 'manager del futuro'

Un percorso formativo accademico per conoscere le tecniche manageriali che regoleranno l'economia del futuro, basata sull'eco-design e il riciclo dei rifiuti. È questo l'obiettivo del Master annuale di II livello in Economia

Circolare del Politecnico di Bari che nei giorni scorsi ha visto la consegna dei diplomi ai primi 46 specializzati che hanno completato il corso di studi.

La provenienza formativa (laurea magistrale o specialistica) dei corsisti è stata eterogenea: gli specializzati, infatti, provengono dalle facoltà di ingegneria, economia, giurisprudenza, scienze, psicologia e relazioni internazionali. "Il Master – ha dichiarato la professoressa, Ilaria Giannoccaro, coordinatrice del master del Poliba - ha fornito ai 46 corsisti gli strumenti manageriali e le conoscenze tecniche fondamentali per guidare il processo di trasformazione del business da un modello lineare ad uno circolare ed implementarlo con successo. Il Politecnico di Bari, nel contempo, ha arricchito la sua offerta formativa portandosi alla frontiera della formazione di alto livello, trattando una tematica di assoluto interesse e rilievo, dati i profondi cambiamenti in atto nel tessuto economico-sociale non solo italiano, ma mondiale".