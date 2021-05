Prove di matrimonio a Bari per far ripartire il settore ricevimenti: "Piccole accortezze per festeggiare in sicurezza"

"Ci si sposa in maniera molto simile rispetto a quando non c'era il Covid, il sentimento è lo stesso": a parlare è Serena Ranieri, presidente Federmep, commentando con i giornalisti una prova simulata di matrimonio e ricevimento nuziale, svoltasi questo pomeriggio negli spazi di Villa De Grecis, a Bari, per sensibilizzare le istituzioni affinché consentano lo svolgimento di matrimoni e feste collegate, attraverso l'utilizzo di un protocollo anti Covid.

Norme ben precise per evitare il contagio tra i presenti: "Le accortezze - spiega Ranieri - riguardano ad esempio il distanziamento delle sedie nelle cerimonie, tavoli da 4 al ristorante, sanificazione, luoghi all'aperto con mascherine". Tra i vari momenti previsti anche eventuali fotografie con dispositivi di protezione individuale, da utilizzare quandi si è fuori dal tavolo.

"Si tratta - rimarca Ranieri - di piccole linee guida che non incidono al divertimento della festa. Si può ballare, si può stare all'aperto mantenendo un distanziamento di 1 metro e di 2 metri all'interno. Il direttore di sala sarà la persona più adatta a gestire questi protocolli affinché si possa lavorare e divertirsi in sicurezza".