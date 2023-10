Matrimoni e riti civili negli immobili storici di Bari, al via la call comunale per individuare le strutture

È stato pubblicato, sul sito del Comune di Bari, il disciplinare per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati che dispongono di strutture ricettive o immobili di particolare pregio storico, turistico, estetico, architettonico e ambientale, situati nel territorio comunale, con spazi e locali idonei alla celebrazione di riti civili (matrimoni e unioni civili).

L’amministrazione comunale, in una prospettiva funzionale alla promozione turistica della città e alla crescita degli operatori del settore wedding ed eventi, intende infatti consentire la celebrazione di matrimoni e unioni civili all’interno di luoghi di pregio presenti sul territorio cittadino che dispongano di spazi e locali idonei.

Tutti i soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche) titolari di strutture ricettive o immobili dotati delle caratteristiche previste dall’avviso, potranno concedere in comodato d’uso gratuito, per la durata di cinque anni, locali idonei e spazi esterni ai fini dell’istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile per la celebrazione di riti civili senza richiedere alcun corrispettivo ai contraenti l’unione civile. Le tariffe per la fruizione del servizio di celebrazione di riti civili saranno determinate dalla giunta comunale con un successivo atto.

I costi per servizi commerciali all’interno della struttura (ristorazione, ospitalità e intrattenimento) saranno invece determinati dal proprietario e rientrano nei rapporti negoziali tra le parti private, rispetto ai quali l’amministrazione comunale è terza ed estranea.

I luoghi proposti dovranno essere adeguatamente decorosi e prestigiosi in relazione alla funzione pubblica e istituzionale cui saranno destinati, e comunque confacenti alla solennità della circostanza. Dovrà essere garantito, in relazione alle dimensioni e agli spazi, un corretto svolgimento di ogni rito civile rispetto alla capienza massima dichiarata, tenendo presente che lo spazio individuato dovrà essere aperto al pubblico e privo di barriere architettoniche o di altro ostacolo. Gli spazi dovranno essere adeguatamente arredati e attrezzati per la celebrazione dei riti civili, con la disponibilità di luoghi al coperto dove trasferire la cerimonia in caso di condizioni climatiche avverse, in caso di proposta di area all’aperto.

La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello disponibile sul sito, corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà pervenire al Comune di Bari, mediante invio a mezzo pec all’indirizzo: demografici.comunebari@pec.rupar.puglia.it. La presentazione delle manifestazioni di interesse potrà avvenire durante tutto l’anno.