Il selfie di Renzi con la moglie Agnese dalla terrazza sul lungomare: "Buona domenica da Bari"

“Buongiorno dal lungomare di Bari. Bello aver salutato i tanti amici che sostengono Ivan Scalfarotto, insieme a Carlo Calenda. C’è chi fa politica per una poltrona come Emiliano e Fitto, c’è chi la fa per gli ideali come Ivan. Buona domenica da Agnese e da me”; l'ex premier Matteo Renzi, attuale leader di Italia Viva, ha pubblicato sulle sue pagine social una selfie con la moglie Agnese, scattato sulla terrazza panoramica di un noto hotel sul lungomare di Bari.

Uno scatto che suscitato apprezzamenti ma anche qualche critica verso il leader politico, giunto in Puglia, ieri, per sostenere il candidato di Iv, + Europa e Azione alla Presidenza pugliese, Ivan Scalfarotto, nel corso di un comizio ieri sera a Bari.