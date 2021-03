Una medaglia per i 99 anni di Stefano De Gennaro, reduce della Seconda guerra mondiale: la cerimonia a Molfetta

Il sergente è stato premiato questa mattina dal generale dell'Esercito Giuseppe Tota e dal sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini. Il sergente è stato prigioniero per due volte nei campi di concentramento durante la missione italiana in Abissinia

Una medaglia per i 99 anni di Stefano De Gennaro, combattente e reduce della seconda guerra mondiale molfettese. A consegnare il riconoscimento sono stati questa mattina il generale di Corpo d’armata Giuseppe Tota, comandante delle Forze Operative Sud, e il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini. Nello specifico Tota ha consegnato al quasi centenario il crest del 28° Reggimento “Pavia”, stemma dell’ultima Unità Militare a cui il sergente De Gennaro è stato effettivo, mentre il sindaco Minervini ha donato una riproduzione dello stemma araldico della città con gli auguri dell’amministrazione comunale.

La storia del reduce

È lo stesso Esercito a ripercorrere la storia di De Gennaro: classe 1922, è stato reclutato quale soldato volontario, il 2 dicembre 1940 e destinato a prestare servizio presso il 5° Reggimento Alpini, della Divisione Tridentina. In data 5 settembre 1941 giunge in Africa Settentrionale, in territorio dichiarato in “Stato di Guerra”, con il 66° Battaglione Fanteria motorizzata e partecipa alla famosa e asprissima battaglia di El Alamein, in Egitto, dove le truppe italiane seppur sopraffatte per numero, per armamenti, allo stremo delle forze ed aver esaurito le munizioni, continuarono a combattere con estremo valore, meritando il rispetto e gli onori del nemico.

Fatto prigioniero venne deportato dapprima nel Campo di concentramento "Gineffa - Ismalia" e in seguito nel campo di prigionia di Abbassia, in Egitto. Rientrato in Patria nel 1946, dopo lunghe e articolate attività di rimpatrio, anche dovute ad un grave incidente, viene trasferito al 28° Reggimento fanteria, dove permarrà fino alla data del congedo. Per l’occasione il Gen. Tota ha consegnato al reduce il crest del 28° Reggimento “Pavia”, stemma dell’ultima Unità Militare a cui il Sergente De Gennaro è stato effettivo, mentre il Sindaco Minervini, ha consegnato una riproduzione dello stemma araldico della città con gli auguri dell’amministrazione comunale.

