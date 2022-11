Capodanno in piazza, Bari perde la diretta tv: Mediaset trasmetterà da Genova

La festa di Capodanno di Bari non sarà trasmessa dalle reti Mediaset. Dopo 3 anni, interrotti solo nel 2021 dall'emergenza Covid, il capoluogo pugliese perde la 'partnership' con il network televisivo che ha deciso di trasmettere, in diretta, le celebrazioni per l'arrivo del 2023 da Genova.

Le prime due edizioni baresi dell'evento Mediaset si svolsero in piazza Libertà, l'anno scorso la festa si consumò nel Teatro Petruzzelli. L'amministrazione comunale dovrebbe comunque provvedere all'organizzazione di un evento cittadino, i dettagli del progetto sono ancora in fase di definizione.