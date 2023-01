Medici di famiglia, in Puglia 40 milioni di visite in un anno. Fimmg: "Carichi di lavoro sempre più insostenibili"

Quaranta milioni di visite su 3,5 milioni di pazienti in un solo anno, con una media di circa 14.800 accessi per ambulatorio. Sono i dati di una ricerca condotta dalla Fimmg Puglia su un campione di medici di famiglia pugliesi. Risultati che, sottolinea la Federazione Italiana Medici di Medicina generale, evidenziano "carichi di lavoro ai limiti della sostenibilità", in crescita "rispetto al periodo pre-pandemia, ma anche nel corso del 2022 rispetto all’anno precedente".

I dati sono stati resi noti alla vigilia del confronto che si terrà oggi, sabato 28 gennaio, tra i medici di medicina generale pugliesi che si sono dati appuntamento in tutta la Regione in 6 assemblee provinciali convocate dalla Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale).

In particolare, secondo quanto emerge dalla ricerca, aumenta non solo il numero medio degli accessi, pari a 14.826,61 per medico nel 2022 (+11% rispetto al 2021), ma anche il numero medio di pazienti visitati almeno una volta nell’anno (+8%), con la percentuale di pazienti visitati almeno una volta nell’anno che sale dal 65% del 2019 prepandemico, all’80% del 2021 all’88% del 2022. Ogni assistito visitato nel 2022 è stato visitato una media di quasi 11 volte (erano 10 nel 2019). Ogni medico di famiglia ha sostenuto mediamente oltre 260 giornate lavorative nel 2022 (erano 218 nel 2019), mentre un lavoratore italiano lavora mediamente (esclusi sabati, domenica e festività) 220/226 giornate lavorative. Le visite effettuate nel 2022 dai 2.679 medici di medicina generale pugliesi sono state circa 40 milioni su circa 3,5 milioni di pazienti.