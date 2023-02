"Bloccati i fondi per l'assunzione di personale di studio", in Puglia la protesta dei medici di famiglia contro la Regione

"Con la circolare di ieri indirizzata alle Asl la Regione Puglia blocca in maniera arbitraria e incomprensibile fondi che consentirebbero a molti medici di medicina generale di assumere personale di studio. I fondi, che erano stati stanziati dall’accordo del 2007 a favore di medici di medicina generale per l’assunzione di personale, si libererebbero per il pensionamento di molti colleghi e potrebbero essere usati da altri medici già in graduatoria". A segnalare la situazione è in una nota Donato Monopoli, segretario della Fimmg Puglia, riferendosi a una "circolare della Regione indirizzata alle Asl". "In questo momento di grave difficoltà della categoria - aggiunge Monopoli - la possibilità di assumere all’interno degli studi risorse umane per gestire il carico burocratico e amministrativo è di fondamentale importanza. Per questo, non comprendiamo la scelta operata e la consideriamo lesiva della categoria, già provata da condizioni e ritmi lavorativi insostenibili, ma anche penalizzante per i pazienti che ne subiranno in ultima analisi le conseguenze".

"Non solo non si fa un passo avanti rispetto ai problemi che ormai da tempo denunciamo, ma si fanno addirittura passi indietro rispetto ad accordi pregressi. Per questo Fimmg Puglia ha deliberato di scendere in piazza il 1 Aprile, in una manifestazione a cui invita tutti i medici di medicina generale, per esprimere il proprio disagio rispetto alla situazione attuale e il proprio dissenso rispetto alle scelte operate a livello regionale", conclude Monopoli.