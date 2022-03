"Burocrazia esasperante e sovraccarico di lavoro, servono interventi": l'appello dei medici pugliesi alla Regione

L'intersindacale medici della Puglia (Fp Cgil medici - Simet - Smi - Snami - Ugs medici), in una lettera inviata ai vertici della Regione e della sanità pugliese, chiede una "riunione urgente del comitato permanente regionale" con l'obierrivo di risolvere le problematiche relative alla "esasperante burocrazia che determina per il medico di medicina generale un sovraccarico di lavoro". Lo riporta l'Agenzia Dire.

"L'appropriatezza prescrittiva - prosegue la lettera - è un argomento estremamente serio e importante, che merita riflessioni e approfondimenti riguardanti tutte le componenti del servizio sanitario regionale". Per i sindacati il punto di partenza devono essere "gli specialisti ospedalieri che hanno l'obbligo, spesso disatteso, di prescrizione con ricetta dematerializzata di prestazioni specialistiche e farmacologiche. I medici non negano il problema, ma temono la verifica dell'appropriatezza sia basata non solo sul numero dei farmaci ma sulla tipologia di farmaco prescritto per una determinata patologia per ogni paziente preso in carico". I medici ritengono, dunque, "indispensabile un confronto per trovare soluzioni serie al problema, proponendo un tavolo tecnico ad hoc che veda coinvolte le organizzazioni sindacali ed esperti regionali del settore".