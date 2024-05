Troppi ricoveri inutili in Puglia, il report della Fadoi: "Spreco da oltre 390 milioni di euro per le casse regionali"

Oltre 130mila ricoveri l'anno in Puglia potrebbero essere evitati nel caso vi fosse una giusta presa in carico dei pazienti da parte dei servizi territoriali della sanità. Il dato è contenuto nel report della Fadoi, la Federazione dei medici internisti ospealieri. Lo riporta l'Ansa.

I ricoveri evitabili comporterebbero una spesa annuale di circa 390 milioni di euro a carico delle casse regionali. In sostanza, il 15% del totale dei ricoveri sarebbe improprio poichè il paziente non avrebbe condizioni tali da rendere necessario l'accesso in ospedale, potendosi così curare a casa.

"A fronte di una maggiore richiesta di assistenza sanitaria è necessaria una rimodulazione dell'offerta assistenziale per rispondere alle nuove esigenze della popolazione", dichiara Anna Belfiore, presidente Fadoi Puglia. Belgiore aggiunge che "il modello più economicamente sostenibile sia quello dell'assistenza domiciliare con ricorso all'ospedalizzazione solo nelle fasi di acuzie di una determinata patologia".