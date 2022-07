Dai Chemical Brothers ai concerti a Torre Quetta fino a mostre e documentari: il Medimex 2022 sbarca a Bari

Il Medimex 2022 è pronto per il suo 'secondo tempo' barese. Dopo la prima parte di Taranto nel giugno scorso, culminata con il grande concerto di Nick Cave & The Bad Seeds, il festival musicale promosso da Puglia Sounds con Regione e Teatro Pubblico Pugliese sbarca a Bari per una tre giorni (dal 13 al 15 luglio prossimi) di appuntamenti tra live, showcase, incontri, mostre e attività professionali. La presentazione è avvenuta questa mattina all'interno del Kursaal Santalucia, sul lungomare cittadino.

Il clou sarà il prossimo 14 luglio con il concerto della storica band elettronica inglese che infiammerà il palco allestito sulla rotonda di via Paolo Pinto, a pochi passi dall'ingresso Monumentale della Fiera del Levante. Non mancherà, però, un ricchissimo programma di eventi: tra questi spicca la mostra di scatti sui Queen (nella sala Murat dal 13 luglio al 28 agosto) visti dall'occhio del fotografo di fama internazionale Denis O'Regan. Previsto anche un omaggio ai 50 anni dell'album 'Ziggy Stardust' di David Bowie attraverso un incontro, moderato dai giornalisti Ernesto Assante e Gino Castaldo, con Woody Woodmansey, unico componente in vita della band 'Spiders from Mars', protagonista sonora di quel capolavoro assieme al 'Duca bianco'. Previsti anche incontri con artisti (tra cui Diodato, Rancore, Shablo, Venerus e Giovanni Truppi) e masterclass rivolte a professionisti del settore e non solo. Una delle novità, invece, è rappresentata dai live che, dalle 21.30 a mezzanotte, animeranno la spiaggia di Torre Quetta con numerose band pugliesi storiche ed emergenti: "L'appuntamento barese - spiega il coordinatore di Puglia Sounds - ruota attorno al professionale, a una serie panel e showcase. Ovviamente il concerto dei Chemical non ha bisogno di presentazioni. Da non perdere anche un documentario su Frank Zappa. Agli eventi gratuiti ci si potrà prenotare direttamente sul sito del Medimex".

Per il governatore pugliese, Michele Emiliano, Bari ospita un altro evento "dopo il grande successo di Battiti Live che è anch'essa un'iniziativa supportata dalla Regione. Gli appuntamenti culturali e musicali tengono in piedi la consapevolezza, per pugliesi e turisti, che la nostra regione sia un luogo bello in cui possiamo fare tante cose, cambiare la storia della nostra comunità, attirare investimenti e turismo in un momento difficile. La nostra idea - ha aggiunto - è quella di lavorare anche con il settore del divertimento collettivo in maniera più strutturata, per farne un fattore di successo del sistema Puglia".

Una regione che, come ha confermato il direttore generale di Puglia Promozione, Luca Scandale, è al vertice del turismo in Italia: "Secondo una ricerca di Confcommercio e YouTrend la Puglia è al primo posto e sta superando realtà consolidate in Italia. Tutto ciò porta lustro alla nostra terra".

Promozione, dunque, attraverso grandi eventi, come conferma il sindaco di Bari Antonio Decaro, anche in sinergia con altre realtà: "Con Taranto - dice - avevamo sottoscritto un protocollo per diventare Capitale Italiana della Cultura 2021 ma non abbiamo vinto. In ogni caso avevamo previsto di fare delle attività insieme. In questi giorni, anche grazie al Battiti Live, le immagini della città sono giunte in tutta Italia attraverso la Tv e tutto questo è importante. Per il futuro - aggiunge - non ho rivendicazioni da fare alla Regione ma se il Medimex nel 2023 dovesse tornare qui, mi piacerebbe utilizzare l'interno del porto come location, dove abbiamo già intenzione di ospitare un festival musicale simile a quelli che vi sono a Barcellona o Copenhagen. La nostra città può ambire ad ospitare questo tipo di eventi internazionali".