Il Medimex 2022 chiude con il successo della tappa barese tra live e incontri: "Appuntamento a Taranto nel 2023"

E' terminata ieri la tre giorni di eventi, concerti e conferenze per la 'seconda parte', tutta barese, del Medimex 2022, il festival internazionale musicale promosso da Puglia Sounda, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese.

Il clou della tre giorni nel capoluogo regionale è stato giovedì con il concerto dei Chemical Brothers sul lungomare antistante la Fiera del Levante di Bari: un live spettacolare, tra elettronica ed effetti video, al quale hanno preso parte circa 8mila persone.

Non solo live (anche a Torre Quetta), ma anche incontri sui grandi della musica, mostre e laboratori, sulla falsariga della prima parte che si è svolta a Taranto nel mese di giugno. E proprio la città jonica, nel 2023, tornerà ad essere la 'regina' della rassegna, che si svolgerà dal 13 al 18 giugno prossimi.

“Questo festival - ha dichiarato il governatore pugliese Michele Emiliano - che promuove la musica e i talenti ha la capacità di mettere in moto qualcosa di molto potente nelle città: genera bellezza, cultura, partecipazione, autostima, visione. Ho ancora negli occhi le immagini di gioia di migliaia di giovani, arrivati anche da lontano, ai concerti di Nick Cave e The Chemical Brothers nelle rotonde sul mare che hanno unito Taranto e Bari in questa ultima edizione, agli spettacoli degli artisti pugliesi, agli eventi con gli operatori del settore, ai dibattiti culturali. Ringrazio Cesare Veronico e tutta la squadra di Medimex per il grande lavoro svolto”.