Mense scolastiche biologiche in Puglia: in arrivo oltre 200mila euro, nel progetto anche 35 scuole baresi

Ci sono anche 30 scuole della città di Bari, due di Giovinazzo e tre di Valenzano tra quelle coinvolte nel progetto mense bio, che prevede un fondo nazionale da 5 milioni di euro per migliorare il servizio di erogazione delle mense scolastiche con prodotti biologici.

Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione ha ripartito una quota assegnata per l'anno 2022. L'86% del fondo è ripartito a livello regionale per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica. Il restante 14%, invece, per realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione. La Puglia ha oggenuto complessivamente 205 mila euro, di cui circa 153mila euro per la riduzione dei costi e quasi 52mila euro per la promozione negli istituti.