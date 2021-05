Tre aperture extra dei mercati settimanali baresi, l'appello ai cittadini: "Sosteniamo i nostri operatori"

Tre aperture extra per sostenere gli operatori: è l'obiettivo del Comune che ha autorizzato, in via straordinaria, i mercati di domenica 23 maggio in piazzale Lorusso a San Pasquale, di domenica 30 in via Vaccarella a Carbonara e del 2 giugno sul lungomare di Santo Spirito.

“Ogni occasione in cui possiamo sostenere il lavoro per noi è importante - commenta l'assessore cittadino allo Sviluppo Economico Carla Palone -. Per questo abbiamo accolto favorevolmente la proposta degli operatori mercatali che stanno cercando di cogliere tutte le occasioni utili per recuperare il tempo perduto a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Nel rispetto delle regole e con tutte le cautele del caso la città, pian piano, sta provando a ripartire, e l’appello che rivolgo a tutti i cittadini è quello di sostenere il commercio locale, ognuno secondo le proprie possibilità, perché aiutare le nostre attività economiche e i mercati a sopravvivere a questo periodo significa fare un investimento per una città viva ed economicamente attiva nel futuro”.