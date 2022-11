Tornano i mercatini natalizi sulla Muraglia a Bari: 30 casette con prodotti artigianali e tipici della Puglia

Trenta casette sulla muraglia di via Venezia, tra piazza del Ferrarese e il Fortino Sant'Antonio, con un percorso per respirare l'atmosfera delle Feste: a Bari torneranno, dal 6 al 26 dicembre, i mercatini natalizi.

Il Comune ha pubblicato il bando per l'assegnazione degli spazi espositivi che potranno essere utilizzati da artigiani (anche del settore alimentare), coltivatori diretti di prodotti biologici e tipici, ma anche da associazioni di volontariato e benefiche. Queste ultime avranno 3 casette dedicate.

Gli espositori potranno vendere esclusivamente addobbi natalizi, presepi, giocattoli artigianali, candele e altri oggetti in cera, artigianato a tema natalizio e sacro, accessori di abbigliamento artigianale e bigiotteria realizzati in loco, prodotti artigianali non industriali, agroalimentari, biologici o prodotti tipici pugliesi non industriali in conserve, dolci natalizi e prodotti gastronomici. L’orario di apertura previsto per i mercatini è dalle ore 10 alle 22.30, tutti i giorni compresi i festivi; mentre per il 23 dicembre sarà consentita l’apertura sino alle ore 24.

“Torna anche quest’anno il tradizionale mercatino di Natale sulla suggestiva location della Muraglia della città vecchia - commenta l’assessora comunale allo Sviluppo economico Carla Palone -. Nell’ambito dei festeggiamenti delle feste natalizie, che per la città di Bari prendono il via, come di consueto, il 6 dicembre con i festeggiamenti per San Nicola, abbiamo voluto garantire agli operatori questa opportunità di lavoro, e ai cittadini un’attrazione che negli ultimi anni è cresciuta, tanto da attrarre ogni giorno molti baresi e turisti. In questi giorni l’assessorato sta ricevendo numerose richieste di sponsorizzazioni da parte di imprese e soggetti privati che vogliono contribuire ad abbellire e allestire la nostra città, a dimostrazione dell’esistenza di una comunità unita e del valore che la città ha assunto rispetto all’attrazione anche di investimenti privati. Seppur nella sobrietà che i tempi ci richiedono, offriremo ai baresi tutta la magia delle feste natalizie”.Coloro che, dopo aver ottenuto la concessione dello spazio espositivo/casetta, non potessero prendere parte alla manifestazione, sono obbligati a darne comunicazione per iscritto almeno 3 giorni prima dell’apertura dei mercatini, indicando i motivi della rinuncia. Qualora la comunicazione di mancata partecipazione non avvenga per iscritto oppure oltre i termini previsti, il soggetto in questione è comunque tenuto al pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria.