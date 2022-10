Gastronomia locale e artigianato: nel parco Rossani di Bari il 'mercatino di Halloween'

Buon successo di pubblico per la prima edizione del mercatino di Halloween nel Parco Rossani di Bari. I 20 gazebo, predisposti per la vendita di prodotti tipici pugliesi e manufatti artigianali lungo le vie dello spazio verde cittadino dallo scorso week end, saranno visitabili fino a domani sera. Gli allestimenti scelti per queste giornate sono 'a tema Halloween'.

"Halloween è ormai un appuntamento molto atteso anche dai nostri bambini e ragazzi - ha dichiarato il presidente del Municipio II, Gianlucio Smaldone - questa è al contempo un’occasione per valorizzare il territorio e i prodotti di filiera corta che sono esposti e venduti nel corso dell’evento. La nostra idea è quella di promuovere questo nuovo spazio a disposizione del Municipio e della città sostenendo eventi che favoriscano la frequentazione del parco in diversi orari e per tutti i cittadini interessati".

La mostra mercato è arricchita dalla presenza del simulatore di guida della pista di Fiorano, utilizzato anche dai piloti di Formula 1 per testare le loro abilità. Il parco rimarrà aperto, anche domani, fino alle 23.