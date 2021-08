A Bari torna il mercatino del libro usato organizzato dall'Unione degli Studenti: "Un aiuto nella spesa per i testi scolastici"

Con l'avvicinarsi del rientro a scuola torna a Bari il 'Mercatino del libro usato', organizzato dall'Unione degli Studenti. L'appuntamento è dal 1 settembre al 15 ottobre, nella sede di Zona Franka, in via Dalmazia 35.

"Un appuntamento fisso per tanti studenti medi e le loro famiglie per acquistare e vendere, in un circuito non commerciale, i libri scolastici", sottolineano gli organizzatori.

"La spesa per il materiale scolastico, secondo le stime, sfiora i € 1000 per uno studente del primo anno, circa € 700 negli anni successivi", evidenzia Stefano Mariano, Unione degli Studenti Puglia "Una spesa per la maggior parte dedicata ai testi scolastici, per i quali purtroppo i fondi messi a disposizione per il comodato d’uso o i buoni libri non sono mai sufficienti. Per noi è importante creare spazi in cui gli studenti si possano aiutare tra loro: la compravendita al 50% per tante e tanti è l’unica alternativa per poter studiare”ù".

La povertà, infatti - sottolinea l'Uds Bari - è uno dei fattori principali che porta alla dispersione scolastica. "Secondo alcune rilevazioni, in Puglia quest'anno ci saranno 11mila studenti in meno, di cui oltre 4mila solo nella provincia di Bari. Il tasso di dispersione degli studenti che vengono da famiglie con uno status sociale, economico e culturale sopra la media è del 5,3 per cento, mentre sale al 12,3 per le famiglie sotto la media. E se in italia la dispersione nel 2021 è del 9,5 per cento salendo di un punto e mezzo rispetto al 2019, in Puglia è del 16,2 per cento con un 7,2 in più rispetto al 2019", dichiara Mariano.

L'organizzazione del mercatino è stata ripensata nel rispetto delle misure anticovid. "Il nostro obiettivo primario è quello della tutela della salute di tutti, e ci siamo preparati per accogliere logisticamente una seconda edizione del mercatino nel rispetto delle misure sanitarie. Tante informazioni, incluso il catalogo dei libri in contovendita, saranno disponibili sul sito mercatinoudsbari.it in modo da ridurre il tempo di permanenza in sede al minimo indispensabile per ciascuno. Ci siamo dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari, da gel e mascherine ai plexiglass divisori".