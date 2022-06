Mercato del giovedì di via Salvemini a Bari: apertura straordinaria per il 2 Giugno

In occasione di domani, 2 giugno, su richiesta delle organizzazioni di categoria, è stata disposta, con ordinanza sindacale, l’apertura straordinaria del mercato settimanale del giovedì di via Salvemini e piazzale Lorusso a Bari.

“In occasione della Festa della Repubblica abbiamo condiviso con gli operatori mercatali la scelta di aprire in via straordinaria il mercato di via Salvemini - commenta l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone -. Crediamo sia un’occasione speciale per questa categoria di lavoratori, che nei mesi scorsi hanno pagato un prezzo altissimo con le chiusure legate alla pandemia, e allo stesso tempo per tanti cittadini che potranno fare acquisti a prezzi popolari”.