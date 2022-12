Riqualificazione del mercato di via Vaccarella a Carbonara: in arrivo due cantieri da 1,2 milioni di euro

Per quanto riguarda invece l’altra parte dell’immobile destinato ad attività di aggregazione e innovazione sociale finalizzate al contrasto alla illegalità si è scelto di intervenire su una parte dell’edificio con superficie complessiva pari a circa 510 mq. e ingresso diretto dall’esterno così avere un affaccio indipendente dalle funzioni mercatali. In questo caso i lavori comprenderanno anche interventi edili sulla struttura così da rioorganizzare gli spazi sulla base delle esigenze legate alla nuovi funzioni dei locali.

“A questi interventi previsti sull’immobile di via Vaccarella - spiega l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - che ha da sempre un ruolo centrale nella comunità del IV Municipio se ne aggiungerà un terzo, altrettanto importante, di cui sarà approvato il progetto esecutivo, nelle medesime modalità, tra qualche giorno che riguarda lo spostamento degli uffici delle delegazioni di Ceglie, Carbonara e Loseto. In questo modo contiamo di accentrare tre differenti servizi e funzioni in un unico luogo offrendo così un servizio integrato ai cittadini, sia sul piano istituzionale sia commerciale con la possibilità inoltre di prevedere la frequentazione dello spazio anche in orari diversi grazie alla presenza delle associazioni. Infine crediamo che a servizio di questi tre moduli, avere già in dotazione un parcheggio disponibile e accessibile sia un ulteriore vantaggio e un servizio in più ai cittadini. Contiamo di pubblicare gli atti di gara nelle prossime settimane e far partire così i lavori nei primi mesi del 2023”.