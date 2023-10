Mercato Contadino di San Pasquale, online il bando comunale per la concessione della struttura in via Amendola

È stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Bari, l’avviso di manifestazione di interesse per la concessione dell’immobile del mercato coperto in via Amendola 106 a un consorzio o a un’associazione temporanea di operatori, composti per almeno il 70% da imprese o imprenditori agricoli, che organizzi e gestisca un mercato agricolo per la vendita diretta.

L’amministrazione comunale intende trasformare il mercato inutilizzato di via Amendola nel 'Mercato contadino di San Pasquale', un mercato dedicato alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte di imprese agricole pugliesi.

"Attraverso questa procedura - commenta l’assessora allo Sviluppo economico, Carla Palone - intendiamo dare nuova vita al mercato dismesso di via Amendola individuando un soggetto in grado di valorizzare le filiere agricole locali e creare un rapporto di fiducia e prossimità tra produttori e consumatori. Si tratta della prima sperimentazione del genere promossa dall’amministrazione comunale, che speriamo possa strutturarsi e diventare una realtà innovativa nel panorama cittadino".

Nell’organizzazione del mercato agricolo a vendita diretta il concessionario dovrà coinvolgere, in forma consortile e associata, imprese agricole e imprenditori agricoli con sede legale e operativa nel territorio pugliese.

A seguito dell’aggiudicazione, ciascun imprenditore agricolo e ciascuna impresa agricola riceverà un box per la vendita diretta.

Gli obiettivi della concessione puntano a restituire alla fruizione un immobile di proprietà pubblica, valorizzandolo con scopi commerciali, ecologici, sociali e culturali. Ulteriori scopi sono collegati alla promozione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentati, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dei prodotti tipici locali. Le attività del mercato saranno tese anche alla promozione di iniziative culturali, turistiche, sociali, dimostrative e didattiche legate ai temi del cibo e della corretta alimentazione. Previste anche politiche di lotta allo speco alimentare.

La concessione dell’immobile è prevista per la durata sperimentale di un anno, con possibilità di proroga. L’importo annuale del canone di concessione è determinato in 68.039 euro, comprendendo sia i locali al piano terra sia i garage al piano interrato.

Il mercato agricolo per la vendita diretta dovrà svolgersi almeno tre volte a settimana, con orari minimi di apertura di sei ore all’interno delle seguenti fasce orarie: stagione estiva (aprile - settembre) dalle ore 6 alle 22; stagione invernale (ottobre - marzo) dalle ore 6 alle 20.

Insieme alla vendita di prodotti agricoli a km zero da parte degli agricoltori, il concessionario dovrà organizzare e gestire attività, iniziative, eventi e servizi di carattere divulgativo, promozionale, didattico, culturale e sociale dedicate ai temi dell’agricoltura sostenibile, del cibo e dell’alimentazione.

La domanda di partecipazione, munita di marca da bollo da 16 euro, sottoscritta e corredata degli allegati richiesti, dovrà essere presentata entro le 12 del prossimo 8 novembre esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it e indicare il seguente oggetto: 'Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la ricerca di un concessionario del mercato coperto sito in via Amendola, 106 per l’organizzazione e la gestione di un mercato agricolo a vendita diretta'.