Nuova vita per il mercato di via Amendola a Bari, sarà la casa dei prodotti contadini pugliesi: "Aperto almeno 3 volte a settimana"

In via Amendola nascerà il Mercato contadino di San Pasquale, punto per la vendta diretta di prootti agricoli da parte di imprese pugliesi. La struttura troverà spazio nei locali dell'ex mercato coperto del quartiere.

La Giunta comunale ha approvato la delibera di indirizzo con cui l’amministrazione intende affidare in concessione annuale (eventualmente prorogabile), attraverso un avviso pubblico, l’immobile del mercato coperto a un consorzio o a un’associazione temporanea di operatori, composti per almeno il 70% da imprese e/o imprenditori agricoli interessati, che organizzi e gestisca un mercato agricolo per la vendita diretta da parte di imprenditori agricoli e di imprese agricole. Il canone annuo è di 68mila euro.

“Attraverso l’avviso di concessione che sarà pubblicato nei prossimi giorni - commenta Carla Palone - intendiamo animare il mercato dismesso di via Amendola individuando un concessionario in grado di valorizzare le filiere agricole locali e avvicinare i produttori della nostra regione ai consumatori. Il Mercato contadino di San Pasquale sarà il primo mercato agricolo a vendita diretta permanente della città di Bari, una sperimentazione che vogliamo costruire insieme ai produttori affinché possa strutturarsi e crescere nel tempo”.

Il mercato agricolo per la vendita diretta dovrà svolgersi con la cadenza minima di tre volte a settimana. Nelle giornate di apertura il mercato agricolo dovrà osservare garantire almeno sei ore di apertura all’interno delle seguenti fasce orarie: stagione estiva (aprile - settembre) dalle ore 6 alle 22; stagione invernale (ottobre - marzo) dalle ore 6 alle 20. Insieme alle attività di vendita di prodotti agricoli a km zero da parte degli agricoltori, il concessionario dovrà organizzare e gestire attività, iniziative, eventi e servizi di carattere divulgativo, promozionale, didattico, culturale e sociale dedicate ai temi dell’agricoltura sostenibile, del cibo e dell’alimentazione.