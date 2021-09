Completati i lavori nel mercato di Japigia: 72 box per gli operatori, dalla prossima settimana le assegnazioni

Settantadue box, per uno spazio coperto di 4mila e duecento metri quadri, e una superficie complessiva di circa ottomila. Sono stati ultimati in questi giorni i lavori per il nuovo mercato 'Santa Chiara' di Japigia, in cui si trasferiranno gli operatori attualmente presenti tra via Pitagora (strada dello 'storico' mercato scoperto, l'ultimo rimasto in città) e via Peucetia (dopo la riorganizzazione imposta dalle restrizioni Covid).

In mattinata il sindaco Antonio Decaro ha effettuato un sopralluogo nella struttura, insieme all'assessora alle Attività economiche, Carla Palone. "Stiamo verificando gli ultimi dettagli prima dell'assegnazione dei box che avverrà la prossima settimana - ha spiegato il primo cittadino in una diretta Fb - L'assessorato al Commercio chiamerà gli operatori mercatali in ordine cronologico". I box sono distinti per colore in base alla tipologia merceologica, con l'ittico collocato nella parte centrale. In esso troveranno spazio i 66 operatori attualmente attivi, mentre gli altri box resteranno disponibili per eventuali nuove richieste. All'esterno, uno spazio per il mercato settimanale, un'area verde e giostrine per i bimbi.

Nei piani del Comune, il nuovo mercato potrà essere aperto entro la fine dell'anno: "Dipenderà anche dagli operatori che dovranno acquistare i mobili e arredare i box", ha spiegato Decaro.