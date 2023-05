Un nuovo deposito Amiu nei parcheggi del Moi di Bari, la segnalazione: "Ingorghi all'alba tra i mezzi, situazione ingestibile"

Un intenso movimento di veicoli alle prime luci dell'alba, tra i mezzi dell'Amiu e quelli dei mercatali: è quanto accade alle prime ore del mattino, a Bari, in un'area del parcheggio del Moi, il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso nel quartiere Libertà. Una situazione illustrata dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Trasparenza, Antonio Ciaula, che nei giorni scorsi ha ricevuto segnalazioni da parte di alcuni sindacalisti sul "problema" dopo il trasferimento del deposito zonale dell'azienda d'igiene in una piccola fetta del parcheggio del Moi.

Inizialmente l'azienda aveva scelto largo Pasha per creare un nuovo deposito (con il precedente collocato su viale Di Maratona) ma poiché sarebbe servito un iter più complesso con tanto di variante urbanistica, il Comune ha scelto di utilizzare, dopo una riunione con Amiu e Polizia Locale, "una piccola fetta del parcheggio del Moi" come ha spiegato in Question Time l'assessore cittadino all'Ambiente, Pietro Petruzzelli, rispondendo a un'interrogazione di Ciaula. Il 'conflitto' tra operatori Amiu e mercatali avrebbe dunque creato particolari disagi in un momento della giornata particolarmente intenso per il lavoro sia dell'igiene urbana che del mercato ortofrutticolo.

"Ho chiesto ad Amiu - aggiunge Petruzzelli - di adattare il parcheggio alle esigenze di quello del Moi. Uno dei problemi è quello delle manovre all'interno di quest'ultimo". Il Comune, in ogni caso, punta a risolvere il problema in tempo brevi: "Sono disponibile - ha rimarcato Petruzzelli - a incontrare gli operatori commerciale. Vi sarà un ingresso apposito spostato verso il mare e non verranno utilizzati quelli del Moi".