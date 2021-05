Il teatro Margherita e l'ex Mercato del Pesce passano dal Demanio al Comune, Decaro: "Sogno realizzato per la città di Bari"

L'ex Mercato del Pesce e il teatro Margherita di Bari saranno trasferiti, a titolo oneroso, dal Demanio al Comune, per realizzare pienamente il progetto del Polo per le Arti e la Cultura contemporanea del capoluogo pugliese. E' stato approvato, infatti il Programma di valorizzazione dei due compendi immobiliari con la condivisione dello schema di accordo di valorizzazione che sarà siglato tra il Ministero della Cultura - Segretariato Regionale del MiC per la Puglia, l’Agenzia del Demanio e il Comune di Bari.

“Questo era uno degli obiettivi che sembravano irrealizzabili quando abbiamo cominciato a lavorarci, tanti anni fa - afferma il sindaco Antonio Decaro -, eppure se c'è una cosa che questa città ha imparato è che niente è impossibile. Così tra qualche giorno il Consiglio comunale di Bari sarà chiamato ad approvare l’accordo di valorizzazione definitivo e l’autorizzazione all’acquisizione di due luoghi simbolo della città, l’ex Mercato del Pesce e il Teatro Margherita (nella foto) al patrimonio comunale. Ci sono voluti anni di lavoro e una grande sinergia istituzionale, e per questo voglio ringraziare di cuore gli altri soggetti coinvolti, il Segretariato Regionale del MiC per la Puglia e l’Agenzia del Demanio, che hanno accettato di realizzare questo trasferimento a titolo gratuito per la città di Bari".

"Da questo momento - aggiunge - lavoreremo con ancora maggiore impegno e determinazione per rendere operativi e fruibili questi spazi, dove sono in via di ultimazione i lavori di restauro e riqualificazione che restituiranno alla città due immobili di grande pregio architettonico, simbolo non solo della sua storia ma anche del suo futuro. Con la stipula dell’accordo definitivo, che ci permetterà di disporre pienamente dei due beni, il sogno di un grande polo culturale a Bari diventerà realtà. Proprio questa settimana, inoltre, con il Segretario regionale del MiC per la Puglia Maria Piccarreta, abbiamo siglato il verbale di consegna dei lavori che restituiranno il Museo e l’area archeologica di Santa Scolastica alla fruizione di cittadini dopo significativi interventi di completamento e restauro. In questo modo il sistema culturale della città di Bari continua ad arricchirsi per offrire a cittadini e turisti un’esperienza che attraversa i secoli e le diverse espressioni dell’arte e dell’ingegno”.

Dopo l’approvazione della delibera da parte del Consiglio comunale, sarà l’Agenzia del Demanio ad autorizzare la sottoscrizione dell’accordo definitivo e del conseguente atto di trasferimento.