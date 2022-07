Il mercato di via Portoghese aprirà di pomeriggio: due appuntamenti il 4 luglio e l'1 agosto

Il mercato settimanale di via Portoghese, nelle vicinanze dello stadio del Nuoto, sarà attivo nelle giornate lunedì 4 luglio e lunedì 1 agosto, dalle ore 16 alle 21. A commentare l'apertura pomeridiana delle bancarelle è l'assessora cittadina al Commercio, Carla Palone “Il mercato serale - spiega - è un’opportunità per la città. Caparbiamente lo abbiamo sostenuto in questi anni e la grande partecipazione dei cittadini a questi momenti ha confermato questa scelta".

"Per questo motivo - rimarca - abbiamo scelto di continuare a investire su questa formula, nel rispetto delle scelte degli operatori mercatali e di tutti i lavoratori del settore, che devono valutare questa opportunità in base alle loro esigenze. Noi siamo disponibili ad accogliere le disponibilità di tutti, come abbiamo fatto per il mercato del lunedì, certi che i cittadini, anche per ovviare alle temperature roventi, parteciperanno ben più volentieri al mercato serale. Ci rendiamo conto che è un percorso lungo, che necessità di tempo e di sedimentazione, ma speriamo si possa proseguire, anche solo con un appuntamento al mese, per diversificare l’offerta dei mercati e provare a dare un’opportunità in più ai cittadini e ai quartieri che anche grazie alla presenza del mercato vivono un momento di socialità”.