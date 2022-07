'Mercato delle Pulci' di Carbonara, online il bando di partecipazione 2022/23

Saranno 202 le postazioni concesse per il 'Mercatino delle Pulci' di Carbonara. Il bando comunale per l'assegnazione degli stalli, con relativo posteggio, è online sul link predisposto dal Comune di Bari. Il 'Mercato delle Pulci' si svolgerà in via Vaccarella, le bancarelle saranno posizionate all'esterno dell'area utilizzata per il mercato settimanale.

L'avviso pubblicato sul sito istituzionale riguarda il periodo 'ottobre 2022 - ottobre 2023', ed è rivolto a privati cittadini, scambisti ed hobbisti che non esercitano attività commerciale in modo professionale ed abituale, ma che offrono al pubblico, in maniera occasionale, oggetti usati o collezionati di proprietà o frutto della creatività e dell’ingegno personale, arredi ed elettrodomestici propri o donati da terzi, che non abbiano valore storico o artistico.

“Crediamo nel valore del riuso e nell’economia circolare - ha commentato l’assessora allo Sviluppo economico, Carla Palone - Con questo nuovo bando rispondiamo alle legittime esigenze di molti hobbisti che a partire dal prossimo mese di ottobre, e per un anno, potranno occupare gli stalli all’esterno del mercato di via Vaccarella, a Carbonara, per vendere la propria merce con regolare concessione. Un’attività diffusissima in molte grandi città europee che, non dimentichiamolo, rappresenta un’occasione di reddito per molte persone in un periodo ancora segnato dalla crisi economica”.

Sono due le modalità previste per depositare le domande di assegnazione delle postazioni per il 'Mercato delle Pulci': si potrà inviare un'email pec (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it, indicando nell'oggetto 'domanda di partecipazione al c.d. mercatino delle pulci'. Le istanze potranno anche essere consegnate direttamente all’ufficio Protocollo della ripartizione Sviluppo economico del Comune di Bari, piazza Chiurlia 27, primo piano, rigorosamente in busta chiusa con mittente ed oggetto.

Il termine ultimo per la consegna delle domande è previsto per le 13 del 25 agosto prossimo. La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bari, ma anche tramite affissione presso gli uffici posizionati al secondo piano della ripartizione Sviluppo economico, in piazza Chiurlia 27.