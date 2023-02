Il mercato di Sant'Antonio tra degrado e potenzialità turistiche: "A breve pulizia straordinaria e reti anti-volatili"

Problemi da risolvere ma anche potenzialità non pienamente espresse che potrebbero diventare opportunità per gli operatori: il presente e il futuro del mercato Guadagni di Sant'Antonio, storico punto di riferimento del quartiere Madonnella di Bari, è stato al centro dell'audizione avvenuta questa mattina a Palazzo di Città, in Commissione consiliare Attività Produttive. All'appuntamento hanno preso parte, tra gli altri, anche gli assessori cittadini al Commercio, Carla Palone, e ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, il direttore della Ripartizione comunale Opere Pubbliche, Claudio Laricchia, il presidente Amiu, Paolo Pate, e il dg Antonello Antonicelli nonchè rappresentanti dei mercatali.

Tra gli tematiche più urgenti da affrontare, c'era quella di una pulizia straordinaria necessaria a garantire il decoro della struttura, sempre più utilizzata anche dai turisti che soggiornano nel centro cittadino e a Madonnella: l'Amiu ha garantito, per "non più tardi della prossima settimana"; un sopralluogo nella struttura per valutare "gli interventi da porre in essere nell'immediato".

Tra le altre opere previste anche l'apposizione di alcune reti, che saranno ripristinate a cura della Ripartizione Lavori Pubblici, per impedire ai volatili di nidificare. “Amiu Puglia, nel corso della seduta della Commissione - spiega l'azienda - , ha garantito la propria disponibilità nei confronti dell’Amministrazione comunale per la verifica tempestiva della realizzazione di interventi di pulizia straordinaria. Nell’occasione, abbiamo avuto modo di confrontarci con i rappresentanti degli operatori mercatali presenti e sono emersi gli ottimi risultati, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, della raccolta della frazione organica, dopo che Amiu Puglia ha dotato tutti gli operatori dei mercati cittadini che vendono ortofrutta e fiori degli appositi carrellati”.

Altri interventi a breve saranno sui corpi illuminanti per migliorare le condizioni lavorative degli operatori e la sicurezza dei luoghi: "Prendiamo per buone queste promesse - spiega il consigliere comunale Italo Carelli (M5S) - , altrettanto ovviamente non abbasseremo la guardia e continueremo a seguire le sorti di una struttura che,potenzialmente, potrebbe diventare un luogo attrattivo per il flusso turistico, una sorta di Casbah simile a quelle di tante città che si affacciano nell’area del Mediterraneo, visto il proliferare di sempre maggiori strutture ricettive nella zona di Madonnella". Una possibilità, quella di riqualificare i mercati, che potrebbe diventare preziosa proprio in ottica turismo. In questo senso, dal Comune è stato attuato un accordo quadro che prevede 350mila euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i mercati di Bari per il biennio 2023/2025. L'obiettivo è quello di migliorare il decoro delle strutture, rendendole più fruibili e vivibili: "L'impegno dell'amministrazione in ottica di rilancio dell'area mercatale - aggiunge il presidente della Commissione Attività Produttive, Nicola Loprieno -, spazierà a tutto tondo anche in ottica di un ammodernamento e rifacimento così come inserito nel piano triennale delle Opere pubbliche" e "sarà possibile effettuare con più speditezza e celerità lavori di straordinaria e ordinaria manutenzione".