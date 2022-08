Mercato Santa Chiara a Japigia, operatori "pronti a riconsegnare le chiavi": "Senza interventi urgenti la struttura muore"

Gli operatori del mercato coperto di Japigia, tornano a farsi sentire per chiedere "interventi urgenti" che possano "salvare la struttura dal declino". In una nota, i commercianti riuniti nel comitato 'mercato Santa Chiara' e sostenuti dall'associazione Unionecommercio-Casambulanti fanno riferimento, in particolare, a "cali di afflussi e di vendite" registrati nel periodo di Ferragosto, 'prova' - dicono - delle difficoltà attraversate dal mercato.

Per affrontare i problemi lamentati dagli operatori, è stato chiesto un incontro al Comune. "Sono giunte rassicurazioni da parte del sindaco Decaro circa un incontro imminente a Palazzo di Città con la Delegazione dei Commercianti di Santa Chiara - afferma il presidente di Unionecommercio-Casambulanti, Savino Montaruli - Loro vorrebbero riconsegnare le chiavi nelle mani del Primo Cittadino non come gesto di resa ma come provocazione che, purtroppo, potrebbe addirittura diventare un’amara realtà. Le richieste del Comitato sono tutte legittime e sacrosante quindi sono certo che nell’incontro con Decaro si giungerà ad una soluzione che non può più essere procrastinata". "Ci giungono lamentele - aggiunge Montaruli - anche da parte dei commercianti ambulanti che occupano la parte esterna al mercato coperto i quali, ormai, sono rimasti davvero in pochissimi in quel luogo e gli altri sono stati “costretti” a chiudere sempre a causa delle condizioni dell’intera area".

I commercianti, in particolare, lamentano alcune carenze logistiche, tra cui il numero di parcheggi, ritenuto non adeguato e funzionale allo sviluppo economico dell'area. Un altro nodo, sollevato già nelle scorse settimane, riguarda la revisione dei canoni per l'affitto dei locali ed costo per il rinnovo dei contratti.