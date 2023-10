Proseguono i cantieri per il nuovo parcheggio 'green' di via Peucetia: "Cento posti auto a due passi dal mercato"

Proseguono i lavori per la realizzazione di un parcheggio da 100 posti su via Peucetia a Bari, nell'area di fonte al Mercato di Japigia-Santa Chiara. Gli operai stanno realizzando un'area di sosta 'green' con alberi e arbusti.

In questi giorni si sta completando la piantumazione di 4 filari di alberi: "La scelta progettuale - spiega il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, ha dato spazio al posizionamento di diverse specie arboree che tendono a vegetare una folta chioma, così da poter garantire una buona ombra alle auto in sosta. Questo intervento garantirà un centinaio di posti auto, che si sommeranno ai tanti già realizzati in via Pitagora, garantendo un miglioramento della vivibilità della zona portando così preziosi vantaggi per le attività commerciali, il mercato e i residenti".