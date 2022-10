Mercato ex Manifattura 'a pezzi': presto interventi su pavimentazione e marciapiedi

Pavimentazione da sistemare quanto prima per evitare disagi agli utenti (spesso anziani), ma anche una totale riqualificazione degli ambienti: il mercato Don Bosco di via Nicolai, nell'ex Manifattura Tabacchi del quartiere Libertà di Bari, aspetta da anni una riqualificazione per migliorare le condizioni di vivibilità di una struttura affollata ogni giorno da centinaia di operatori e clienti, spesso costretti a fare i conti con marciapiedi a pezzi, intonaci staccati e ambienti spesso indegni per una struttura di questo tipo.

Il Comune, dopo aver intensificato il dialogo nei mesi scorsi incontrando operatori e cittadini, è intenzionato a non perdere altro tempo, come spiegato dall'assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, nel corso di un'audizione in Commissione a Palazzo di Città. Previsto, in tempi non lunghi, un intervento per ripristinare la continuità di 300 mq di marciapiedi e pavimentazioni attualmente sfondate dove più di qualcuno è inciampato e si è fatto male.

Un primo passo al quale, però, su tempistiche più dilatate, dovrebbe seguire quello più corposo riguardante la ristrutturazione degli ambienti del mercato: "Vorremmo - spiega Galasso a BariToday - una soluzione di lungo respiro. Teniamo conto che il 50 percento dei box attualmente non è utilizzato e altri sono occupati in maniera sparsa". L'idea è quella di accorparli tutti in due edifici su via Nicolai per poi intervenire sulle aree degradate e libere dall'attività quotidiana, realizzando nuovi impianti, servizi e intonacature. Terminata quella parte, si potranno ritrasferire gli operatori in un ambiente decisamente migliore. Per i tempi bisognerà ovviamente attendere progettazione e cantierizzazione delle opere. Un obiettivo, dunque, a medio-lungo termine: la necessità più urgente, al momento, è quella di riparare buche e marciapiedi.