Barriere sfondate e "misurazione della temperatura insufficiente", il M5S chiede chiarimenti sul mercato di via Peucetia

"Misurazione della temperatura agli ingressi insufficiente" e "barriere anticorodal inamovibili sfondate" al mercato di via Peucetia, nel quartiere Japigia di Bari. Il Movimento Cinque Stelle chiede chiarimenti sulla situazione dell'area mercatale, spostata da via Pitagora nella sede attuale in attesa della realizzazione del nuovo mercato coperto, pronto non prima della fine dell'anno.

L'argomento sarà affrontato dalla Commissione Qualità di Palazzo di Città con la convocazione, da parte del presidente Antonello Delle Fontane, dell'assessore al Commercio Carla Palone e del comandante della Polizia Locale, Michele Palumbo: "Inizialmente distanziati da 5 metri su tutta la via fino al canalone - segnala Fabio Leli, esponente del M5S candidato al Consiglio regionale - adesso, dopo le lamentele per le disparità nelle condizioni di vendita, il distanziamento tra una bancarella e l’altra è stato ridotto diventando di solo 1 metro. È una soluzione temporanea in attesa del trasferimento definitivo degli operatori nel mercato coperto in fase di realizzazione, è vero, ma i con i soldi dei baresi e con il coronavirus non si gioca” conclude Leli.