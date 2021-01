Avanzano i lavori per il nuovo mercato di via Pitagora a Japigia: "Completata gran parte della struttura. Ultimi cantieri all'esterno"

Il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei cantieri: "Come si dice dalle nostre parti, 'il grosso è fatto' "

Proseguono gli interventi per la realizzazione del nuovo mercato di via Pitagora a Bari dove, nei primi mesi di quest'anno, dovrebbero finalmente trovare posto gli operatori commerciali in una struttura moderna che manderà in pensione la fila di bancarelle per strada che da decenni è ormai parte integrante del 'paesaggio' del quartiere Japigia.

Il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei cantieri: "Come si dice dalle nostre parti, 'il grosso è fatto' -. afferma - . La parte interna, quella che interesserà la vita strettamente commerciale è completa. La parte esterna, quella che riguarda anche la vita dei cittadini, invece, sta per essere ultimata. Quest’opera interseca la vita lavorativa e sociale, senza dimenticare di rendere agevole la vita dei residenti del quartiere. Oltre al mercato, infatti, si è pensato ad un blocco servizi munito di area giochi per bambini. Insomma, con uno sguardo ampio, pensato non solo al commercio, ma anche al territorio, quest’opera sta per essere consegnata alla città e rappresenterà un valore aggiunto per il quartiere Japigia" conclude Leonetti.