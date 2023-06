Mercoledì 7 giugno ore 10:00 sala consiliare Comune di Bari: 'Cultura in salute', promozione culturale, sport salute e intergenerazionalità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

“Cultura in salute”, ossia promozione culturale, sport, salute e intergenerazionalità attraverso percorsi culturali e attività motoria, è la nuova attività promossa e organizzata da ANTEAS Bari e ANOLF Bari con il patrocinio del Comune di Bari oltre numerosi enti pubblici e associazioni sportive e civili. In tal senso non è mancato il sostegno significativo della CISL e FNP CISL Pensionati Bari oltre che la UISP PUGLIA. L’iniziativa che coinvolgerà giovani e grandi adulti prevede inizialmente quattro appuntamenti tra giugno e ottobre, con visite guidate nei siti di interesse storico-culturali della città di Bari a cui seguiranno momenti di ginnastica dolce accompagnata dall’esibizione di un giovane violinista. A fare da guida ai partecipanti all’attività, gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico “Vittorio Lenoci” di Bari che frequentano l’indirizzo turistico, il cui Dirigente scolastico Gaetano D’abbicco parteciperà alla presentazione dell’iniziativa. “Cultura in Salute”, sarà presentata nel corso di una conferenza stampa mercoledì 7 giugno alle ore 10:00 nella Sala consiliare del Comune di Bari, dal Dott. Pierfrancesco Romanelli e dalla Dott.ssa Anna Rita Franchini, co founder del progetto. Intervengono alla conferenza stampa: Anna Grazia Maraschio, Assessore all’ambiente Regione Puglia Michelangelo Cavone, Presidente Consiglio Comunale di Bari Alessandro Catena, Presidente Anteas Bari Sandrine Riche, Presidente ANOLF Bari Enzo Lezzi, Segretario generale FNP Cisl Bari Ines Pierucci, Assessore alla Cultura del Comune di Bari Pietro Petruzzelli, Assessore allo Sport e all’ Ambiente del Comune di Bari Silvio Delle Foglie, Città Metropolita di Bari Angelo Giliberto, Presidente CONI Puglia Veronica D’Auria Presidente UISP Sport per tutti Bari