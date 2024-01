Messa in Basilica e corteo su due ruote fino a Torre a Mare: in centinaia a Bari per la 'motobenedizione'

Raduno e messa in Basilica, poi il corteo per le strade della città, fino a raggiungere Torre a Mare. Numerosi - oltre mille, secondo gli organizzatori - sono stati i motociclisti che questa mattina si sono ritrovati a Bari per la tradizionale 'motobenedizione', l'appuntamento organizzato dal gruppo Angeli della Strada ODV e dal Motoclub Andrea Testa.

Dopo la partecipazione alla funzione religiosa e la benedizione delle moto davanti alla Basilica, i partecipanti si sono mossi in corteo per raggiungere Torre a Mare, sfilando sul lungomare.

(foto Enzo Petrarolo)