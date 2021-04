Nuova ondata di maltempo su Bari e provincia: inizio settimana tra piogge e temporali

In arrivo, sul capoluogo regionale e sulla Puglia centro-meridionale rovesci e temporali con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati

La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo per Bari e provincia, valida dalle 8 di domani, 19 aprile, per le 12 ore successive. In arrivo, sul capoluogo regionale e sulla Puglia centro-meridionale rovesci e temporali con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Le condizioni meteo sono detinate a migliorare nelle giornate di martedì e mercoledì per poi volgere nuovamente al brutto nella seconda parte della settimana. Le temperature massime per domani a Bari si aggireranno attorno ai 13 gradi mentre le minime della notte non andranno oltre i 9.

